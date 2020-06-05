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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что будет выдвигаться кандидатом в мэры столицы от политической силы, которую возглавляет – партии «УДАР Виталия Кличко». Об этом он сообщил в Facebook.

«Я почитал в СМИ заявление партии «Европейская солидарность» о готовности выдвинуть мою кандидатуру на должность мэра Киева. Хочу поблагодарить за такое предложение. Но отмечу, что я много лет являюсь лидером политической силы «УДАР», которая всегда боролась и отстаивала демократические европейские ценности. И будут выдвигаться в мэры от партии «УДАР Виталия Кличко». А также поведу команду «УДАР» на местных выборах, в частности – в Киевсовет», - заявил Кличко.

При этом он отметил, что «ради защиты интересов местного самоуправления, интересов граждан, его партия будет готовы сотрудничать со всеми демократическими силами, которые будут действовать по правилам и порядочно».  

Напомним, партия «Европейская солидарность» предложила городскому голове Киева Виталию Кличко выдвинуть его в качестве своего кандидата на будущих местных выборах. 

Следующие местные выборы в Киеве должны состояться 25 октября 2020.
ForUm

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