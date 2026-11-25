Єврокомісія змінила переговорну позицію ЄС щодо вступу України до Євросоюзу, частково врахувавши польські вимоги щодо захисту фермерів та перевізників.

Йдеться про дві сфери переговорів: сільське господарство та транспорт, які Україна хоче відкрити до кінця року, повідомляє RMF FM.

У нових положеннях передбачено можливість обмеження доступу найбільш вразливих українських сільськогосподарських продуктів на ринок ЄС, спеціальні правила щодо дотацій для українських господарств, а також перехідний період у каботажі, тобто внутрішніх перевезеннях, що здійснюються іноземними перевізниками.

Як повідомив польський дипломат, "зміни йдуть у напрямку наших вимог". Однак Варшава хоче ще уточнити та посилити деякі положення. Як стало відомо радіостанції, про гарантії щодо українського сільського господарства також домагається Франція.

Польща має важливий інструмент тиску: відкриття та закриття наступних етапів переговорів про вступ вимагає одностайності держав-членів. Отже, Варшава може заблокувати прогрес переговорів, якщо вважатиме, що її інтереси не були належним чином захищені. ЄК хоче відкрити обидва кластери переговорів з Україною до 15 грудня.

Щодо деталей, таких як тривалість перехідних періодів, обсяги квот на українські сільськогосподарські продукти чи правила каботажу, доведеться почекати. Вони будуть обговорюватися лише під час закриття відповідних розділів, що може тривати місяці, а то й роки. Україна виступає проти постійного виключення своїх фермерів з європейського ринку. Вона допускає лише перехідні періоди, які мають бути пропорційними та обмеженими в часі.

Фото: ТСН.