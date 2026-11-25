Угорщина не підтримує прив'язку семирічного бюджету Європейського Союзу до фінансування України, однак продовжить надавати Києву гуманітарну, медичну та енергетичну допомогу. Натомість Будапешт пропонує розглянути можливість надання Україні окремого кредиту на кілька років, заявив прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр.

За словами Мадяра, від початку повномасштабної війни Угорщина надавала Україні гуманітарну допомогу, зокрема передала 1 млрд форинтів. Будапешт має намір і надалі підтримувати українців, але хоче самостійно визначати форми та обсяги цієї допомоги.

Угорський прем'єр пояснив позицію складною фінансовою ситуацією в країні. За його словами, нова влада отримала від попередників бюджет із великим дефіцитом, тому не готова погодитися на те, щоб фінансування України було частиною семирічних бюджетних зобов'язань ЄС.

Водночас Мадяр визнав, що Україна потребує значних фінансових ресурсів для продовження оборони. «Ми бачимо, що Україна потребує великого фінансування, щоб могла обороняти життя», — наголосив він.

Окремо прем'єр зазначив, що Угорщина продовжить підтримувати Закарпаття. Йдеться про медичну допомогу, енергетичні та інфраструктурні проєкти, а також мобільні шелтери.

Мадяр також підкреслив, що Будапешт хоче зберегти право самостійно визначати формат підтримки України, не прив'язуючи її до загальних бюджетних рішень Євросоюзу.

Як повідомляло раніше ForUa, Україна та Угорщина домовилися про співпрацю.