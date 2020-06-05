Партия «Европейская солидарность» предлагает городскому голове Киева Виталию Кличко выдвинуть его в качестве своего кандидата на будущих местных выборах. Соответствующее обращение к Кличко распространила пресс-служба политсилы.

«На предыдущих выборах Киевского городского головы в 2015 году мы поддержали вас в качестве кандидата от нашей политической силы… Исходя из интересов киевлян и государства, «Европейская Солидарность» готова и в этот раз выдвинуть вас, Виталий Владимирович, кандидатом на должность Киевского городского головы. И готова видеть вас во главе списка «Европейской солидарности» на выборах в Киевсовет», - говорится в обращении.

«Последние опросы общественного мнения в столице свидетельствуют, что «Европейская Солидарность» лидирует среди политических партий, а вы, Виталий Владимирович - среди претендентов на должность Киевского городского головы», - отметили в политсиле.

Выборы киевского городского головы и депутатов Киевсовета 25 мая 2014 состоялись одновременно с внеочередными выборами президента Украины.

Кличко повторно победил на выборах осенью 2015: выборы проходили в два тура - в октябре и в ноябре.

Следующие местные выборы в Киеве должны состояться 25 октября 2020.