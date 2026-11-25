Адміністрація американського президента Дональда Трампа відклала пропозиції щодо використання ділових угод як стимулу для Росії, щоб та припинила війну в Україні.

Це сталося після того, як Кремль виявив незначний інтерес до запропонованих проектів у сферах енергетики та авіації, повідомляє Financial Times.

Перемовники Трампа Джаред Кушнер та Стів Віткофф повідомили європейським посадовцям, що корпоративні партнерства більше не є ключовим аспектом пропозиції США Росії. Натомість, як зазначається, основна увага тепер зосереджена на територіальних питаннях та питаннях безпеки.

Протягом останніх місяців Кушнер і Віткофф висували післявоєнні ідеї, такі як інвестиції американських компаній у російські нафтові проєкти та підприємства з виробництва титану, а також відновлення поставок газу трубопроводом до Європи як фінансовий стимул для Путіна, аби той поклав край своєму повномасштабному вторгненню в Україну.

Спершу російські посадовці позитивно відреагували на пропозиції США, розглядаючи перспективу укладення ділових угод як спосіб утримати увагу Трампа.

Однак, за словами цих джерел, Кремль згодом охолов до цих ідей, оскільки наполягає на тому, щоб Україна віддала території та пішла на інші поступки, які Київ вважає неприйнятними в обмін на мир.

під час останнього раунду переговорів в Абу-Дабі на початку цього місяця російські посадовці проявили незначний інтерес до ділових угод і натомість подвоїли свої жорсткі вимоги, давши зрозуміти американській стороні, що Путін не готовий до додаткових домовленостей, які б пом’якшили його позицію.

"Було цілком чітко дано зрозуміти, що росіяни не зацікавлені в подібних речах", – зазначив один із посадовців.

Інші американські посадовці вже дійшли висновку, що Путін не керується бізнес-інтересами, прагнучи перемогти у війні.

"Американці поступово почали краще розуміти, чого потребують сторони конфлікту", – зазначив один зі співрозмовників.

Також один із посадовців сказав, що стратегія економічних угод відійшла на другий план, і США перейшли до більш традиційного підходу до переговорів, зосередженого на принципі земля в обмін на мир.

Путін не має наміру погоджуватися на будь-яку потенційну угоду, яка не передбачатиме подальших територіальних поступок з боку України.

"Якщо те, що вони пропонують, – це фактично стаття 5 без НАТО, і Зеленський віддасть Донбас, то це насправді досить вигідна угода для України. Будь-які гарантії безпеки для України передбачають відмову від території на певному етапі, і українці це розуміють", – додав він.

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