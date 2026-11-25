Швейцарія збільшила обсяг заморожених російських активів до 8,5 млрд швейцарських франків (близько 10,2 млрд доларів). Це сталося на тлі продовження дії санкцій Європейського Союзу проти російських політиків, бізнесменів і компаній, пов'язаних із Кремлем, повідомляє Bloomberg.

Оновлені дані представив голова відділу санкцій Державного секретаріату Швейцарії Даніель Ебі під час юридичної конференції в Женеві. За його словами, нинішній обсяг заморожених активів на 15% перевищує показник квітня 2025 року, коли він становив 7,4 млрд франків. Зростання пояснюється конфіскацією додаткових активів, а також підвищенням вартості частини майна, зокрема золота.

Водночас вартість активів Центрального банку Росії, заморожених у Швейцарії, скоротилася на 9% — до 6,8 млрд франків порівняно з показником 18-місячної давності. Ебі пояснив, що це не пов'язано з розблокуванням коштів. Причиною стало знецінення валют, у яких зберігається частина цих активів.

Варто зазначити, що повномасштабна війна Росії проти України стала серйозним відступом Швейцарії від традиційної політики нейтралітету. Країна вирішила приєднатися до санкцій Євросоюзу проти Москви. У серпні Швейцарія ухвалила 20-й пакет антиросійських санкцій ЄС. У результаті під обмеження потрапили активи близько 2790 фізичних та юридичних осіб. Таким чином, попри скорочення вартості активів російського Центробанку, загальна сума замороженого в Швейцарії російського майна продовжує зростати.

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