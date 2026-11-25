Російські війська не мають особливих успіхів у просуванні на Слов'янському напрямку, тому посилюють удари по самому Слов'янську. Останнім часом окупанти активніше застосовують керовані авіаційні бомби (КАБи), руйнуючи житлові квартали та цивільну інфраструктуру, розповів командир роти безпілотних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем «Стриж» 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» Віктор Фітьо.

За його словами, російські війська застосовують окрему тактику щодо Слов'янська. Не досягаючи значних успіхів у просуванні, вони намагаються знищити місто авіаційними ударами. Військовий наголосив, що особливо помітно зросла інтенсивність застосування КАБів протягом останнього тижня.

Окупанти атакують як спальні райони, так і центральну історичну частину Слов'янська. Крім авіабомб, росіяни використовують безпілотники безпосередньо в міській забудові.

За словами Фітьо, під ударами опиняються цивільна інфраструктура та мирні жителі. Атаки по цивільному населенню відбуваються щодня.

Як повідомляло раніше ForUa, окупанти просунулися на Запоріжжі, а ЗСУ відкинули ворога на Харківщині.