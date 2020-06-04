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Адвокат пятого президента Петра Порошенко, народный депутат Игорь Головань утверждает, что судебное заседание относительно принудительного привода его клиента на допрос должно было проводится при участии Порошенко. Об этом он написал в Facebook.  

«В сети - очередная волна новостей об очередном решении Печерского суда о приводе свидетеля Петра Порошенко к любителям Википедии с ГБР. Мало им незаконного обыска, мало позорного штурма музея. Еще раз нагло нарушен закон», – отметил адвокат.

По словам Голованя, в соответствии со статьей 482-2 УПК Украины, подобные ходатайства должны рассматриваться при обязательном участии народного депутата.

Он подчеркнул, что Порошенко о судебном заседании не информировали и к участию в нем не приглашали. «Ни Печерский суд, ни генеральный прокурор, ни следователи ГБР требованиями законов не озабочены», – заявил он.

«Видим очередное подтверждение сугубо политического характера всех дел, с помощью которых пытаются помешать деятельности пятого президента Украины. Как мы неоднократно отмечали, это фактически на пресс-конференции 20 мая признал и сам президент Зеленский», – подытожил Головань.

Напомним, 26 мая пятый президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко открыл выставку картин художников с украинскими корнями из семейной коллекции. По делу перемещения этих картин через границу ГБР вызывало Порошенко на допрос – именно на время открытия выставки - в 11:00 26 мая.

Позже в ГБР сообщили, что сотрудники бюро приехали в музей Гончара, где вручили повестку супруге Петра Порошенко Марине о повторном вызове на допрос пятого президента по делу о перемещении художественных ценностей. Однако адвокат отрицает этот факт.

В ГБР же настаивают, что вручили повестку Марине Порошенко.

Порошенко повторно вызывали на допрос  на 29 мая, но он не явился.

Печерский районный суд Киева принял решение о принудительном приводе пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко для допроса в Государственном бюро расследований на 10 июня в качестве свидетеля в уголовном производстве №42020000000000307, в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников.
ForUm

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