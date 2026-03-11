Українські олігархи потрапили до списку найбагатших людей світу

10 березня Forbes оновив черговий щорічний рейтинг найбагатших людей планети, пише Forbes Ukraine.

Найбагатшим українцем залишається власник груп ДТЕК і "Метінвест" Рінат Ахметов. Станом на березень 2026 року його статки оцінюються у $7,8 млрд, що трохи менше, ніж роком раніше, коли вони становили $7,9 млрд. У глобальному рейтингу він посідає 472-ге місце, тоді як у 2025 році був на 390-й позиції.

Статки Віктора Пінчука також скоротилися. Власник інвестиційно-промислової групи Інтерпайп має $2,8 млрд, тоді як торік його капітал оцінювався у $3,2 млрд. У світовому рейтингу він опустився до 1504-го місця проти 1141-го роком раніше.

Натомість значне зростання продемонстрував співзасновник фінтех-компанії Revolut Влад Яценко.

Його статки збільшилися з $1,2 млрд у 2025 році до $2,2 млрд у 2026-му. Завдяки цьому він піднявся до 1913-го місця, тоді як рік тому займав 2623-тю позицію.

Експрезидент України Петро Порошенко має $1,5 млрд, що менше порівняно з $1,8 млрд торік. У рейтингу він посідає 2600-те місце, тоді як у попередньому списку був 1947-м.

Засновник агрохолдингу Kernel Андрій Веревський втратив частину статків: вони скоротилися з $1,4 млрд до $1,2 млрд. У глобальному рейтингу він опустився до 3017-го місця з 2356-го роком раніше.

Статки двох українських бізнесменів – Вадима Новинського та Костянтина Жеваго – за рік майже не змінилися і становлять близько $1,2 млрд у кожного. Водночас обидва втратили позиції у світовому рейтингу Forbes: якщо у 2025 році вони займали 2623-тє місце, то у списку за 2026 рік опустилися до 3017-ї сходинки.

У світі зросла кількість мільярдерів до рекордних 3428, а Ілон Маск зберіг титул найбагатшої людини світу із $839 млрд, за ним йдуть співзасновники Google Ларрі Пейдж з 257 млрд доларів і Сергій Брін з 237 млрд доларів.

Далі йдуть Джефф Безос (Amazon, $224 млрд) і Марк Цукерберг (Facebook, Meta, $222 млрд).

Фото: Forbes Ukraine.