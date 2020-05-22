Государственное бюро расследований обнародовало срочное сообщение о вызове пятого президента Петра Порошенко на допрос в качестве свидетеля, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.

«Государственным бюро расследований в установленном законом порядке доведена до гражданина Порошенко П.А. необходимость явки в ГБР для допроса в качестве свидетеля по одному из ряда уголовных производств. В связи с этим сообщаем Порошенко П.А. о необходимости явиться в Государственное бюро расследований 11:00 26 мая 2020 на допрос в качестве свидетеля», – говорится в сообщении.

«В соответствии со ст. 133, 135-139, 224 Уголовно-процессуального кодекса Украины, в установленном законом порядке, с целью обеспечения выполнения задач уголовного судопроизводства, предусмотренного ст. 2 Уголовного процессуального кодекса Украины, Вас вызвали в Государственное бюро расследований для допроса в качестве свидетеля в 11 час. 00 мин. 26 мая 2020 в уголовном производстве № 42020000000000307, ​​в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников. Для этого Вам необходимо явиться по адресу: ул. Симона Петлюры, д. 15, каб. 510, г. Киев. Явка обязательна. При себе иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность», – сказано в обнародованной повестке.

В ГБР напомнили, ими осуществляется досудебное расследование по ряду уголовных производств, в рамках досудебного расследования которых Порошенко является свидетелем.

Напомним, бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка считает неперспективными уголовные производства, открытые в отношении пятого президента Петра Порошенко.