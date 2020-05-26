Адвокат пятого президента Петра Порошенко Игорь Головань опроверг информацию о якобы вручении супруге Порошенко Марине повестки о вызове ее мужа на допрос.

«Лжецы из ГБР распускают слухи о вручении повестки супруге Петра Порошенко. Сотрудники ГБР сбежали сразу же, как только их попросили не помахать удостоверениями, а показать должным образом. Камер было много, каждый может убедиться. Никто ничего никому не вручал», - написал он в Facebook.

Как сообщалось, Порошенко не прибыл во вторник на допрос в ГБР, куда его вызывали в качестве свидетеля по делу о незаконном перемещении культурных ценностей. Адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что вызов его клиента в ГБР незаконный, так как он не давал согласия на допрос по другому адресу.

Вместе с тем, в 11:00 вторника, на время, когда он был вызван на допрос в ГБР, Порошенко открыл выставку картин художников с украинскими корнями из своей семейной коллекции.

Позже в ГБР сообщили, что сотрудники бюро приехали в музей Гончара, где вручили повестку супруге Петра Порошенко Марине о повторном вызове на допрос пятого президента по делу о перемещении художественных ценностей.