Охорона Порошенка влаштувала серйозне ДТП в Одесі: авто перекинулося на дах

Охорона народного депутата Петра Порошенка спричинила серйозну автотрощу в Одесі. 

За даними джерел "Інформатора", аварія сталася вдень 13 вересня на перехресті вулиць Єврейська та Караванського.

Позашляховик, у якому перебував керівник охорони Порошенка на прізвище Стебловський, проігнорував червоний сигнал світлофора та на великій швидкості врізався в інший автомобіль, за кермом якого була жінка. Від потужного удару її авто перекинулося на дах.

Начальник охорони Порошенка одразу зняв номерні знаки з обох машин, аби неможливо було ідентифікувати власників та уникнути відповідальності.

Ні Петро Порошенко, ні його представники ситуацію публічно не коментували.

Це не перший випадок ДТП за участю автомобілів супроводу народного депутата. Раніше в Києві кортеж Порошенка збив 88-річного пенсіонера.

Наразі триває перевірка всіх обставин події.

Нагадаємо, київські поліцейські затримали працівника автомийки, який викрав BMW клієнта та розбив його.

 Автор: Галина Роюк

