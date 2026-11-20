Україні необхідно 115 млрд доларів у 2027 році для фінансування оборони та інших державних потреб. Спочатку потреби оцінювали у 45 млрд доларів, однак після консультацій із військовим керівництвом цю суму довелося суттєво переглянути, заявив президент Володимир Зеленський.

За словами глави держави, після обговорень із військовими та міністром оборони з'ясувалося, що Україні потрібно додатково 70 млрд доларів.

Водночас уже є позитивні сигнали щодо залучення 90 млрд доларів. Таким чином, для покриття всіх потреб державі необхідно знайти ще 25 млрд доларів. «Ми вже маємо позитивні сигнали: 45 плюс 45 – це 90. А 90 ближче до 115, ніж 45. Тож ми знайдемо ще 25», – сказав Зеленський.

Президент також припустив, що значні фінансові потреби можуть зберегтися і у 2028 році. Водночас він висловив сподівання, що до того часу війна завершиться.

Однак навіть після припинення бойових дій Україні знадобляться значні фінансові ресурси. Зокрема, кошти планують спрямовувати на утримання сильної армії, розвиток оборонного виробництва, відновлення енергетичної інфраструктури та економіки.

Як повідомляло раніше ForUa, МВФ озвучив шокуючий прогноз для української економіки.