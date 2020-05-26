Пятому президенту Украины Петру Порошенко неоднократно сообщалось о вызове на допрос в ГБР, но ни разу не появился.

Из средств массовой информации стало известно, что он находится в музее Гончара. С целью вручения уведомления о вызове на допрос и проведения следственных действий работники ГБР отправились в музей Ивана Гончара, говорится в заявлении Бюро.

«Порошенко, узнав о возможном приезде следователей ГБР, оставил свою жену и покинул музей. Именно жена Порошенко в качестве родственника свидетеля в соответствии с требованиями УПК Украины и получила повестки о вызове на очередные допросы», - заявили в ГБР.

Там утверждают, что действия работников ГБР проводились согласно Уголовному процессуальному кодексу Украины.

«Вместе с тем администрация музея и другие лица препятствовали проведению следственных действий. С учетом происходящего для надлежащего проведения необходимых следственных действий, задействовано спецподразделение Государственного бюро расследований», - говорится в заявлении.

При исполнении обязанностей спецподразделения какие-либо меры физического воздействия не применялось.

Проведения следственных действий завершено.

Ранее в музее сообщили, что сотрудники Государственного бюро расследований ворвались в здание, сломав дверь.

Ранее сегодня пятый президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко открыл выставку картин художников с украинскими корнями из семейной коллекции. По делу перемещения этих картин через границу ГБР вызывало Порошенко на допрос – именно на время открытия выставки - в 11:00 26 мая.

Позже в ГБР сообщили, что сотрудники бюро приехали в музей Гончара, где вручили повестку супруге Петра Порошенко Марине о повторном вызове на допрос пятого президента по делу о перемещении художественных ценностей. Однако адвокат отрицаэт этот факт.