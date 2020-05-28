Адвокаты пятого президента Петра Порошенко сообщили, что допрос 29 мая не состоится, поскольку вызовы в формате «видосиков» на сайте ГБР не предусмотрены Уголовно-процессуальным кодексом Украины. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Евросолидарности.

«25 мая прошел всем известный обыск в помещении музея Гончара. Обыск был грубым, сломали двери, применили силу к депутатам, журналистов, блогеров. Установили слежку за директором музея, помещения музея. И все это было сделано под тем предлогом, что было необходимо провести обыск срочно. То есть без решения суда. Что значит для следователей немедленно такое решение суда получить, чтобы суд одобрил то, что они сделали. Как нам стало сегодня известно, суд отказал ГБР в принятии такого решения. Обыск признан незаконным. Все, что было сделано в ходе этого обыска – арест имущества, арест картин, все процессуальные действия, вся информация, которая была получена и скопирована - все это незаконно», - сообщил адвокат Илья Новиков.

«Возникает основание для немедленного освобождения тех должностных лиц, которые принимали эти решения, выполняли эти решения, освободить их, я считаю, необходимо просто завтра. Президент Зеленский имеет полную возможность по служебной линии выяснить, кто эти люди, и кроме увольнения они должны быть привлечены к уголовной ответственности. Все видели этот «беспредел». Это было очень хорошо задокументировано. Даже Печерский суд не смог такое «проглотить», - отметил Илья Новиков.

«На завтрашнее число, на 29 мая ГБР хотело вызвать Порошенко на допрос по этому делу. Этого допроса не будет по той причине, что следователи ГБР не смогли с соблюдением закона вручить повестки. Они пытались ввести в Украине такую ​​практику, чтобы вручения повестки можно заменить вывешиванием «видосика» на сайте ГБР с тем, чтобы считать это надлежащим уведомлением свидетеля. Этого не будет. Порошенко определенно не будет рассматривать это как законный способ вызова на допрос в качестве свидетеля, эта практика не должна быть введена в Украине. Ни в отношении Порошенко, ни в отношении кого-либо. Если свидетели хотят, чтобы к ним появлялись на допрос свидетеля - пожалуйста, вручайте повестки с соблюдением закона», - убежден Новиков.

«Тот самый «видосик» появился на сайте вчера 27 мая, возможно, это и был ответ, поскольку вчера уже и было упомянуто решение суда. И это возможно была реакция. То есть вместо того, чтобы немедленно привлечь к ответственности правонарушителей, следственных и оперативных работников, устроили это ужасное серьезное нарушение закона, за которое они должны быть привлечены - не просто уволены, а привлечены к уголовной ответственности. Вместо того, чтобы провести расследование и привлечь их к ответственности, опубликовали очередной незаконный видосик, который должен по мнению служащих ГБР заменить предусмотренный нормами УПК вызовы к следователю», - убежден адвокат Игорь Головань.

«УПК предусматривает, что повестка должна быть вручена за три дня до даты явки на допрос. При этом при этом КПК четко устанавливает, что при расчете этого срока первый день не учитывается. Поэтому если человека вызывают, например, на 29 мая, повестка должна быть вручена не позднее чем 25 мая. А мы знаем, что все эти противозаконные действия начались только вчера. Напомню, что в Украине все еще действует Конституция, согласно Конституции государственные органы должны действовать четко и в порядке, предусмотренном Конституцией и законами. А никто из граждан не может быть принужден выполнять требования, которые не основаны на нормах закона», - отметил Головань.

«Поэтому мы требуем немедленного привлечения к ответственности тех, кто нарушил закон и устроил незаконный обыск в музее, а во-вторых, требуем прекратить нарушение УПК при осуществлении вызовов на допросы. И это касается вообще всех граждан Украины. Мы требуем, чтобы ГБР прекратило эту незаконную практику», - отметил Головань.

Напомним, на 11:00 26 мая Государственное бюро расследований вызвало Порошенко на допрос. Его хотели допросить в качестве свидетеля в рамках уголовного производства о незаконном перемещении через границу Украины 43 картин всемирно известных художников. Однако 26 мая Порошенко открыл выставку этих же картин в Музее Гончара.

Порошенко объяснил, что с каждой картиной выставлена ​​таможенная декларация, подтверждающая законность ввоза каждой из них.

Тогда представители Госбюро расследований приехали в музей Ивана Гончара, чтобы вручить повестку на допрос Порошенко и провести «следственные действия». В ГБР заявляли, что администрация музея и другие лица препятствовали следственным действиям. В музее сообщили, что сотрудники Государственного бюро расследований ворвались в здание, сломав дверь.

В тот день повестку Петру Порошенко вручили его жене Марине.

Адвокат Порошенко Игорь Головань объяснил, почему пятый президент не пришел на допрос. Он отметил, что, по закону, вызов к следователю не может происходить в формате видеообращения.