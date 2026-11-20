Співзасновник і керівник Християнського корпусу, командир батальйону «Братство» Олексій Середюк подякував народним депутатам, які підтримали законодавчі ініціативи, розроблені Корпусом, та зареєстрували їх у Верховній Раді України. Нагадаємо, 13 листопада три ініціативи Корпусу стали законопроєктами: № 16229 про підтримку народжуваності, № 16232 про податкові стимули для працевлаштування ветеранів і № 16230 про міжнародний рекрутинг до Сил оборони України.

Як зазначив Олексій Середюк, для військових це важливий сигнал: їхні напрацювання знайшли підтримку в парламенті, а в особі депутатів, які підписали законопроєкти, військові знайшли однодумців, які добре розуміють потреби фронту й родин захисників. Командир окремо подякував парламентарям за довіру до військових як до авторів законодавчих рішень.

Олексій Середюк висловив сподівання, що законопроєкти успішно пройдуть розгляд у профільних комітетах і найближчим часом будуть ухвалені. На його думку, вони можуть стати першими елементами майбутнього Ветеранського кодексу, і тому ухвалювати ці рішення варто вже зараз, не відкладаючи на післявоєнний час. Податкові стимули для бізнесу допоможуть ветеранам швидше повернутися до мирного життя. Збільшена державна допомога родинам, які вирішують, чи народжувати дітей, здатна переломити катастрофічну демографічну ситуацію. А іноземні добровольці, які чекають на оформлення, могли б уже стояти пліч-о-пліч з українськими воїнами, і єдина система рекрутингу дозволить залучати їх значно швидше.

Крім цього, Олексій Середюк запевнив, що Християнський корпус і надалі активно супроводжуватиме законопроєкти на кожному етапі їхнього розгляду. Корпус готовий долучитися до їхнього публічного обговорення разом з експертами та ветеранськими та громадськими організаціями, брати участь у конференціях, круглих столах і робочих групах, а за нагоди – виступити з трибуни Верховної Ради, якщо парламент проведе слухання з цих питань. За словами командира, найкращою подякою депутатам стане спільна робота, яка завершиться ухваленням законів.

Християнський корпус – об’єднання бойових підрозділів Сил оборони України, які проголосили християнські цінності основою своєї діяльності та світогляду. До його складу увійшли батальйон «Братство» (командир Олексій Середюк), спецпідрозділ «Стугна» (командир Дмитро Лінько), Тактична група «Реванш» (командир підрозділу «Доля»), підрозділ «Традиція і Порядок» (командир підрозділу Крістіан Ударов), підрозділ активних дій «Рота Ісуса Христа» (командир підрозділу «Бравий»), «Братство дронів», підрозділ «Білоруських добровольців» (командир підрозділу «Янкі»), 6-й загін спеціального призначення у складі «Спецпідрозділу Тимура» та інші бойові підрозділи Сил оборони України. Головним цивільним партнером Корпусу є Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія».