также в разделеОбщество
26 мая. Картина дня
В ГБР настаивают, что вручили повестку Марине Порошенко, а сам он сбежал 15
Катар прислал почти 9 тонн средств защиты украинских медиков 15
Отвезли на кладбище, били и требовали деньги: полицейские предстанут перед судом 18
ЕСПЧ признал нарушением героизацию Азербайджаном солдата, зарубившего спящего армянина 14
Укргидрометцентр дал прогноз на июнь 18
Сотрудники ГБР взяли штурмом Музей Ивана Гончара 33
НАБУ предотвратило вывоз компанией из ОАЭ сырья на 80 миллионов 30
На Харьковщине фермеры удерживали в трудовом рабстве 9 человек 29
Суд арестовал подозреваемых в изнасиловании полицейских 33
Совет церквей обвинил Кабмин в непропорциональном подходе и зовет Шмыгаля на встречу 17
Разведчику РФ, завербовавшему Ежова, сообщили о подозрении 37
$400 тысяч «общака»: Силовики провели масштабную операцию по разоблачению «вора в законе» 37
Минздрав разрешил возобновить УПЛ с 30 мая 36
Дело Шеремета: Залог для Дугарь собрали за 3 часа 22
Городскую электричку в столице запустят с 1 июня 13
Le Monde опубликовала карту с «российским» Крымом 15
В полиции рассказали о расследовании резонансной стрельбы на Житомирщине 34

Сотрудники Государственного бюро расследований приехали во вторник в музей Гончара, где вручили повестку супруге Петра Порошенко Марине о повторном вызове на допрос пятого президента по делу о перемещении художественных ценностей.

«Супруге Порошенко вручили повестку о повторном вызове на допрос, чтобы она передала ее мужу», - сообщили «Интерфакс-Украина» в ГБР.

При этом адвокат Порошенко Игорь Головань раскритиковал действия сотрудников Бюро: «Намного труднее найти действия ГБР, соответствующие закону. В последнее время, они только то и делают, что нарушают законы и права граждан. Петр Порошенко приглашал прилично людей прийти и посмотреть, а не вваливаться бандитским нападением с оружием в масках, а потом бежать, а потом возвращаться. А сейчас мы здесь стоим, то, может, они за бронетранспортером поехали. Еще раз говорю, что президент Зеленский обещал нам приключения. И мы имеем приключения. Эту обещание он не нарушил».

Как сообщалось, Порошенко не прибыл во вторник на допрос в ГБР, куда его вызывали в качестве свидетеля по делу о незаконном перемещении культурных ценностей. Адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что вызов его клиента в ГБР незаконный, так как он не давал согласия на допрос по другому адресу.

Вместе с тем, в 11:00 вторника, на время, когда он был вызван на допрос в ГБР, Порошенко открыл выставку картин художников с украинскими корнями из своей семейной коллекции.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

26
Теги