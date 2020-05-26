Сотрудники Государственного бюро расследований приехали во вторник в музей Гончара, где вручили повестку супруге Петра Порошенко Марине о повторном вызове на допрос пятого президента по делу о перемещении художественных ценностей.

«Супруге Порошенко вручили повестку о повторном вызове на допрос, чтобы она передала ее мужу», - сообщили «Интерфакс-Украина» в ГБР.

При этом адвокат Порошенко Игорь Головань раскритиковал действия сотрудников Бюро: «Намного труднее найти действия ГБР, соответствующие закону. В последнее время, они только то и делают, что нарушают законы и права граждан. Петр Порошенко приглашал прилично людей прийти и посмотреть, а не вваливаться бандитским нападением с оружием в масках, а потом бежать, а потом возвращаться. А сейчас мы здесь стоим, то, может, они за бронетранспортером поехали. Еще раз говорю, что президент Зеленский обещал нам приключения. И мы имеем приключения. Эту обещание он не нарушил».

Как сообщалось, Порошенко не прибыл во вторник на допрос в ГБР, куда его вызывали в качестве свидетеля по делу о незаконном перемещении культурных ценностей. Адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что вызов его клиента в ГБР незаконный, так как он не давал согласия на допрос по другому адресу.

Вместе с тем, в 11:00 вторника, на время, когда он был вызван на допрос в ГБР, Порошенко открыл выставку картин художников с украинскими корнями из своей семейной коллекции.