Сегодня, 26 мая, в 11:00 пятый президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко открыл выставку картин художников с украинскими корнями из семейной коллекции, сообщает пресс-служба ЕС.

Он иронично поблагодарил руководителей правоохранительных органов. «Сейчас мы присутствуем на открытии очень важной выставки. Именно в 11:00, именно 26 мая. Хотел бы выразить слова благодарности и тем, без кого ускорение этой выставки не было бы возможным. В первую очередь это фактическом руководителю ГБР, адвокату Януковича Бабикову, куратору правоохранительных органов в Офисе президента адвокату Ефремова Смирнову, всей мощной команде ГПУ во главе с руководителем офиса генеральным прокурором Венедиктов. Особые слова благодарности хочется выразить Военной прокуратуре, так как только они решились подписать внесение откровенно лживой информации в Единый реестр расследований. Каким-то странным образом, мне кажется, второму департаменту ГБР по расследованию преступлений среди военнослужащих, которые это все подписали. И сказать, что для всех остальных это будут картины, а для них наиболее ценным экспонатом будут эти документы, которые лежат сразу у входа и где содержатся оригиналы таможенных деклараций по всем 43 работам, перечень этих работ и платежные поручения на уплату этих работ, которые были сделаны из моего личного счета после уплаты всех необходимых налогов государству. Так же и в оформление было сделано четко в соответствии с законодательством», - отметил Порошенко.

Он сообщил, что картины были куплены и ввезены в Украину задолго до его президентской каденции - еще в 2012 году.

«Картины ввозились законно. Для этого достаточно было просто посмотреть, я не обязан хранить оригиналы деклараций, хотя они сохранились, для этого достаточно было просто посмотреть в базу данных таможенной службы и не оговаривать лидера оппозиции. Пытаться оболгать меня в своих видосиках - у вас это не получилось. Вы облили грязью себя, а пытались облить грязью всю правоохранительную систему государства», - подчеркнул Порошенко.

«Я приглашаю посетить эту выставку всех, кому очень интересно - возможно Офис президента, возможно сотрудников правоохранительных органов. Пожалуйста, придите, смотрите, я хочу, чтобы украинцы имели доступ к лучшим образцам мирового искусства», - подчеркнул он.

«Мы разочаровали тех, кто пытался склепать очередное уголовное дело. С одной стороны это хорошо, потому что они, начав несколько уголовных дел во время моего пребывания во главе Украинского государства, в должности президента Украины более чем за год работы не нашли ничего, и сегодня уже пошли дальше - 7, 10, 13 и 20 лет назад, они пытаются хоть что-то найти против меня. Сегодня это потерпело очередное поражение», - убежден Порошенко.

Напомним, Государственное бюро расследований вызвало пятого президента Петра Порошенко на допрос в 11:00 26 мая в качестве свидетеля в уголовном производстве № 42020000000000307, ​​в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины якобы с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников.