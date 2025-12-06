Президент України Володимир Зеленський привітав військовослужбовців з Днем Збройних сил України (ЗСУ) і наголосив на винятовій ролі їхніх зусиль для ствердження позицій України у переговорному треку щодо завершення російсько-української війни.

"Саме цьому – боротьбі за справедливий мир для нас усіх – присвячені і ці роки, і ці дні. Я дякую військовим, які на полі бою роблять усе, аби Україна мала впевненість за столом переговорів. Мала гідність. Мала сильні аргументи. Україна все це має. Бо має вас", - йдеться у зверненні президента з нагоди Дня ЗСУ, опублікованому на його офіційному сайті у суботу.

Голова держави згадав всі роди військ, які беруть участь у відбиванні російської агресії і наголосив, що Україна пишається ними усіма. "Кожним і кожною, хто кожного дня на кожному напрямку захищає Україну. Чию відвагу бачимо, а захист відчуваємо. Хто "на нулі" викладається на всі сто. Хто змінив власне життя, аби життя незмінно було в Україні. Кожен і кожна – воїни. Кожен і кожна – герої. Кожного й кожну я вітаю з Днем Збройних сил України! Вічна слава вам! Вічна пам’ять тим, хто віддав за Україну своє життя!" - сказав Зеленський.

Він також зазначив, що День ЗСУ, який відзначається 6 грудня – день "тих, хто дійсно об’єднує наш народ у боротьбі, вдячності, пам’яті і, звісно, об’єднує у великій повазі".

"Ця наша повага – не лише в підтримці, молитвах, не лише в донатах і словах, які всі, безумовно, сьогодні напишуть своїм – рідним воїнам, які є в кожного. Ця повага про дещо більше. Вона стала окремим явищем, феноменом нової України. Ця повага стала мистецтвом… Різні долі. Однакові цінності. Різні імена. Однакова шана всім. Вони росли в різних містах, різних родинах, різних будинках, але всюди були виховані як справжні герої", - сказав президент, згадавши тих, хто віддав своє життя, боронячи Україну.

"Вони серед нас назавжди, у наших серцях, у наших віршах, у повідомленнях "Дякую!" Дякую всім військовим України. Всім героям на стінах, які за Україну стали й стоять стіною. Які разом – Збройні Сили України. Це більше ніж військо. Більше ніж сім’я. Це уособлення нас із вами – всієї України. Того, за що ми боремось, як і чому. Коли немає більше чужих міст і сіл. Кожне своє, кожне рідне. І кожен куточок України боронять бійці родом із кожного куточка України", - додав Зеленський.

Своєю чергою, лідер опозиції, голова партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко привітав українських військовослужбовців із Днем Зброний сил України та закликав владу спрямовувати всі можливі ресурси з нецільових витрат на потреби оборони.

"Українська влада має ухвалювати… бюджет країни, що воює. Бюджет, в якому є місце для власних розробок захисту українського неба. Бюджет, в якому немає марафону та підвищення зарплат силовиків, а є фінансування тих, кого путін, без перебільшення, боїться найбільше — Збройних сил", – написав Порошенко.

За його словами, в цей день він згадує всіх, з ким зустрічався на фронті, у прифронтових містах і у підземних шпиталях, зазначивши, що "кожна така зустріч - як окрема глава новітньої історії України, тієї, що кровить, але продовжує битву".

"Цьогоріч ми знову і знову везли на фронт броню, дрони, машини, зв’язок, тепловізори, комплекси ПДТР "Ай-Петрі", захист від ворожих FPV, мобільні майстерні, прально-душові комплекси, броньовані медеваки, пилорами, квадроцикли, зарядні станції та іншу електроніку. У нашій пам’яті залишилися брудні дороги, техніка, яку передаємо під обстрілами, втомлені очі, але душевні та теплі розмови. І в цих розмовах стільки гідності, що вистачить на цілу країну. Дякуємо кожному. Пам’ятаємо кожного. Віримо в кожного. І стоїмо поруч завжди", – написав Порошенко.

Як відомо, фракція партії "Європейська солідарність" в Верховній Раді закликала президента України Володимира Зеленського накласти вето на ухвалений парламентом державний бюджет на 2026 рік через те, що той не передбачає виплат військовослужбовцям.