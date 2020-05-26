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ГБР передало повестку о вызове Порошенко через жену Марину 26

Представители Государственного бюро расследований посетили музей им. Гончара, где пятый президент Украины Петр Порошенко открыл выставку картин из семейной коллекции, сообщил телеканал «Прямой».

Причину своего прибытия в музей представители ГБР объяснили вручением повестки Порошенко, хотя того на то время на территории музея не было. На месте события также присутствует съемочная группа телеканала «1+1».

К представителям ГБР подошел выяснить обстоятельства ситуации адвокат Порошенко Игорь Головань.

Как сообщалось, Порошенко не прибыл во вторник на допрос в ГБР, куда его вызывали в качестве свидетеля по делу о незаконном перемещении культурных ценностей. Адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что вызов его клиента в ГБР незаконный, так как он не давал согласия на допрос по другому адресу.

Вместе с тем, в 11:00 вторника, на время, когда он был вызван на допрос в ГБР, Порошенко открыл выставку картин художников с украинскими корнями из своей семейной коллекции.
ForUm

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