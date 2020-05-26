Представители Государственного бюро расследований посетили музей им. Гончара, где пятый президент Украины Петр Порошенко открыл выставку картин из семейной коллекции, сообщил телеканал «Прямой».

Причину своего прибытия в музей представители ГБР объяснили вручением повестки Порошенко, хотя того на то время на территории музея не было. На месте события также присутствует съемочная группа телеканала «1+1».

К представителям ГБР подошел выяснить обстоятельства ситуации адвокат Порошенко Игорь Головань.

Как сообщалось, Порошенко не прибыл во вторник на допрос в ГБР, куда его вызывали в качестве свидетеля по делу о незаконном перемещении культурных ценностей. Адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что вызов его клиента в ГБР незаконный, так как он не давал согласия на допрос по другому адресу.

Вместе с тем, в 11:00 вторника, на время, когда он был вызван на допрос в ГБР, Порошенко открыл выставку картин художников с украинскими корнями из своей семейной коллекции.