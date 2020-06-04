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Печерский районный суд Киева принял решение о принудительном приводе пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко для допроса в Государственном бюро расследований на 10 июня, сообщает пресс-служба ГБР.

«4 июня 2020 Печерский райсуд Киева принял решение о принудительном приводе Порошенко П.А. для допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве №42020000000000307, в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников», – говорится в сообщении.

Допрос должен состояться в 11:00 10 июня 2020 в помещении Государственного бюро расследований по адресу ул. Симона Петлюры, д. 15.

Напомним, 26 мая пятый президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко открыл выставку картин художников с украинскими корнями из семейной коллекции. По делу перемещения этих картин через границу ГБР вызывало Порошенко на допрос – именно на время открытия выставки - в 11:00 26 мая.

Позже в ГБР сообщили, что сотрудники бюро приехали в музей Гончара, где вручили повестку супруге Петра Порошенко Марине о повторном вызове на допрос пятого президента по делу о перемещении художественных ценностей. Однако адвокат отрицает этот факт.

В ГБР же настаивают, что вручили повестку Марине Порошенко.

Порошенко повторно вызывали на допрос  на 29 мая, но он не явился.
ForUm

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