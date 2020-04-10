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Следователи территориального управления Государственного бюро расследований сообщили о подозрении народному депутату Украины VIII созыва Татьяне Черновол в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенном по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц (п.п. 5, 12, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал проведенные обыски дома у Черновол неадекватными и постыдными.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 10 апреля в Украине зарегистрировано 2203 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 69 летальных, 61 пациент выздоровел.

Количество киевлян, заболевших коронавирусом, за минувшие сутки увеличилось на 13 человек. Всего в столице уже 348 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

В Черновицкой области в субботу и воскресенье, 11 и 12 апреля, усилят карантинные мероприятия. Не будут работать продуктовые магазины, а автозаправочные станции будут выдавать топливо только для экстренных служб. Также в выходные дни в Волынской и Закарпатской областях вводится режим максимального ограничения передвижения. 

Киевская областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций  с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19 решила ввести дополнительные ограничительные меры на территории области.

В Киеве не будут вводить комендантский час, как в некоторых регионах Украины.

Служба безопасности Украины проверяет информацию о возможной служебной халатности должностных лиц Николаевской облгосадминистрации относительно непринятия неотложных мер для обеспечения первоочередных потребностей региона при противодействии распространению коронавирусной инфекции COVID-19. 

Украина может обойти пик заболеваемости коронавирусом при условии соблюдения карантинных мероприятий, а обещанного 14 апреля пика не будет, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

На Житомирщине открыли уголовное производство по факту умышленного поджога сухой травы 3 апреля, повлекшее лесные пожары на площади более 180 га.  На сегодняшний день, 9 апреля, пожар не локализован, остается горение отдельными очагами на четырех участках общей площадью около 15 га в районе населенных пунктов Звиздаль, Малые Миньки, Рудня-Осошня и Калиновка.

Новоназначенный глава Минобороны Андрей Таран подписал приказ №106, который отменяет предыдущий приказ №141 от 29 марта 2019 года, подписанный министром обороны Степаном Полтораком, в котором изложены основные принципы организации объединенного руководства силами обороны и военного управления в Вооруженных силах Украины, и представлена схема перспективной системы. 

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что никогда не согласится на прямой диалог Киева с ОРДЛО.

Народный депутат от фракции «Европейская солидарность» Владимир Вятрович подал в суд на Государственное бюро расследований за отказ расследовать возможную государственную измену главы ОП Андрея Ермака во время подписания соглашения о создании «консультативного совета» с представителями ОРДЛО.
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