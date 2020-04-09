На Житомирщине открыли уголовное производство по факту умышленного поджога сухой травы, повлекшее лесные пожары на площади более 180 га. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области, передает УНИАН.

Как отмечается в сообщении прокуратуры, под процессуальным руководством Коростенской местной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту умышленного поджога сухой травы на берегу реки неподалеку пгт Народичи (ч. 2 ст. 194 УК Украины).

По данным следствия, мужчина, личность которого сейчас устанавливают, 3 апреля умышленно поджег сухую траву на берегу реки Уж, недалеко от поселка Народичи. От возгорания сухостоя огонь перекинулся на лесные насаждения, вследствие чего возникли пожары лесных массивов в Народичском, Базарском и Клищивском лесничествах ГП «Народичское специализированное лесное хозяйство».

По предварительным подсчетам, выгорело более 180 га леса. К ликвидации последствий лесного пожара были привлечены более 300 пожарных и 70 единиц техники, а также авиация ГСЧС Украины. На сегодняшний день, 9 апреля, пожар не локализован, остается горение отдельными очагами на четырех участках общей площадью около 15 га в районе населенных пунктов Звиздаль, Малые Миньки, Рудня-Осошня и Калиновка. Сейчас устанавливается сумма нанесенного ущерба и окончательные площади сгорания лесных насаждений. Досудебное расследование проводит Народичское отделение полиции. Тому, кто совершил поджог, грозит от трех до десяти лет тюрьмы.