Стубб розкрив дипломатичну логіку дзвінка Путіну перед переговорами в Абу-Дабі

Президент Фінляндії Александр Стубб розповів нові подробиці своєї 90-хвилинної телефонної розмови з кремлівським лідером Владіміром Путіним. За його словами, дзвінок був частиною дипломатичних зусиль, спрямованих на просування переговорів щодо завершення війни та підготовку можливої зустрічі Путіна з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомив експерт із зовнішньої політики та безпеки, старший радник Economic Security Forum Анрі Ванханен, посилаючись на інтерв’ю Стубба фінському суспільному мовнику Yle.

За словами Ванханена, Стубб спростував інформацію Financial Times про те, що більшу частину розмови Путін присвятив історичній лекції. Фінський президент розповів, що співрозмовник спочатку виклав своє звичне трактування подій від 2014 року, однак згодом розмова переросла у змістовний і конкретний обмін думками, під час якого сторони обмінювалися інформацією.

Стубб також пояснив, що ініціатива телефонної розмови виникла після консультацій з українськими та американськими представниками. Їх провели після зустрічі в Осло 20 жовтня, і Київ та Вашингтон схвалили цей крок.

Час для дзвінка обрали навмисно: Фінляндія та Норвегія хотіли поговорити з Путіним до запланованих переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі. За словами Стубба, ширша мета ініціативи — створити умови для можливої особистої зустрічі Зеленського та Путіна. Спочатку сторони мають досягти прогресу на переговорах в Абу-Дабі. Зустріч двох президентів може стати наступним кроком, якщо для цього будуть достатні підстави.

Водночас Стубб наголосив, що Фінляндія не намагається отримати власне місце за столом переговорів. Він також визнав, що європейським країнам складно домовитися про спільного представника.

Ванханен назвав телефонну розмову не самостійним дипломатичним проривом, а одним із кроків для підтримки переговорного процесу. Водночас експерт закликав не переоцінювати готовність Москви до домовленостей: за його словами, цілі Путіна не змінилися, тому підстав для скепсису достатньо.

«Справжнє випробування чекає попереду: що відбудеться в Абу-Дабі та чи готова Москва вийти за межі повторення своїх наявних вимог», — додав Ванханен.