У Києві жінка обіцяла чоловікам за $20 тисяч допомогти оформити інвалідність

За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 59-річній жінці за фактом одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави.

Підозрювана, мешканка Кременчука пропонувала киянам за 20 000$ організувати оформлення медичних документів для отримання III групи інвалідності, після чого чоловіки мали право на отримання відстрочки від мобілізації та виїзду за кордон, повідомляє Київська міська прокуратура.

Під час діалогу з “клієнтами”, жінка розповідала що вона мала знайомства з однією з амбулаторій, лікарі якої зможуть встановити фіктивні діагнози та надалі оформити на стаціонарне лікування без присутності пацієнта.



У липні 2026 року підозрювана запропонувала одному з чоловіків скористатися цією схемою. “Клієнт” погодився, і під час зустрічі передав їй 1000$ завдатку.



Після цього, підозрювана залучила до схеми медичних працівників однієї з амбулаторій сімейної медицини у Кременчуку. Далі декларацію із сімейним лікарем та чоловіком уклали без його присутності.



Також підозрювана повідомила “клієнта”, що у неї є “вільні місця”, тож вона готова допомогти й іншим чоловікам. Під час наступної зустрічі чоловік передав їй ще 4000$ від себе, а також ще 10000$ як завдаток від 2 чоловіків, які теж хотіли оформити інвалідність. Загалом жінка отримала 15000$.



Її дії кваліфіковано як зловживання впливом (ч. 2 ст. 369-2 КК України). Жінка перебуває під цілодобовим домашнім арештом.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.



Встановлюються інші особи, причетні до незаконної схеми.

Фото: Київська міська прокуратура.