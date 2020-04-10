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В Черновицкой области в субботу и воскресенье, 11 и 12 апреля, усилят карантинные мероприятия. Не будут работать продуктовые магазины, а автозаправочные станции будут выдавать топливо только для экстренных служб.

Об этом в видеообращении заявил глава Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук, сообщает hromadske.

«Сегодня состоялось заседание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям, и было принято решение вновь ввести с субботы, 11 апреля, с 13:00 до понедельника, 13 апреля, в 6:00 утра особый режим и мы просим вас оставаться дома», — сообщил глава ОГА .

В это время не будут работать продуктовые магазины, а автозаправочные станции будут выдавать топливо только медицинским и спасательным службам и полиции.

Глава ОГА отметил, что такие ограничения вводятся, чтобы «не иметь ни соблазна, не искать дорог и предлогов выйти в субботу или воскресенье из дома».

Также по словам Осачука, область получила 9 апреля от Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям рекомендации на ближайшие выходные, 11 и 12 апреля, ввести дополнительные ограничительные меры. Они касаются также всех областей западной Украины, говорит глава ОГА.

Напомним, по состоянию на утро 9 апреля в Украине было подтверждено 1892 случая заболевания COVID-19. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 57 человек, 45 уже выздоровели.

           
ForUm

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