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Сотрудники Государственного бюро расследований проводят обыск в доме бывшего народного депутата Татьяны Чорновол. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«Приехал ко мне спецназ ГБР по делу Майдана», - написала Чорновол.

Экс-нардеп также опубликовала постановление об обыске.

В документе говорится об инициированном Чорновол захвате офиса Партии регионов во время массовых расстрелов евромайдановцев в Киеве 18 февраля 2014 года.

Согласно постановлению суда, экс-депутат вместе с «неустановленным лицом мужского пола» бросили в помещение коктейль Молотова, вызвавшего пожар. Судья обосновывает свое решение тем, что «в ходатайстве следователь указывает, что в ходе досудебного следствия возникла необходимость в отыскании и изъятии всех указанных вещей и документов, имеющих существенное значение для расследования».

Согласно тексту постановления, Чорновол подозревают в «убийстве по сговору и особенно опасным для жизни людей способом».
ForUm

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