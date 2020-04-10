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За минувшие сутки коронавирусом заболели еще 13 киевлян. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Количество киевлян, заболевших коронавирусом, за минувшие сутки увеличилось на 13 человек. Всего в столице уже 348 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», - сказал Кличко.

Среди заболевших – 8 женщин в возрасте от 21 до 91 года. И 14-летняя девушка. И четверо мужчин - от 35 до 71 года. Среди киевлян заболевших за минувшие сутки - также двое медиков.

В больницы столицы госпитализировали трех пациентов. Другие лечатся дома, на самоизоляции, под контролем медиков.

Как отметил мэр Киева, всего в столице экспресс-тестов сделано почти 3,3 тыс., а лабораторных тестов ПЦР - 3,5 тысячи.

Напомним, по состоянию на 9:00 10 апреля в Украине зарегистрировано 2203 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 69 летальных, 61 пациент выздоровел.
ForUm

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