Генштаб підтвердив удар по заводу ракетного палива в Ростовській області

У ніч на 31 жовтня Сили оборони України завдали удару по підприємству російського військово-промислового комплексу «Комбінат «Каменський» у місті Каменськ-Шахтинський Ростовської області РФ.

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, для атаки комплексно застосували ударні безпілотники та берегові ракетні комплекси ВМС України «Нептун».

За даними українського командування, на підприємстві зайнявся склад готової продукції, також пошкоджено чотири виробничі цехи.

«Комбінат «Каменський» виробляє тверде ракетне паливо для реактивних систем залпового вогню «Ураган», «Смерч» і «Торнадо-С», а також для низки ракетних комплексів та авіаційних засобів ураження. У Генштабі наголошують, що ураження таких виробництв знижує спроможність російської армії обстрілювати українські населені пункти з РСЗВ.

Крім того, українські військові повідомили про ураження чотирьох складів матеріально-технічних засобів армії РФ. Вони розташовані поблизу Харцизька та Докучаєвська на Донеччині, Нововасилівки Запорізької області й Новоайдара на Луганщині.

Російська сторона про ураження підприємства та складів не повідомляла. Водночас у Міноборони РФ заявили про нібито збиття 433 українських безпілотників, зокрема над Ростовською областю.

У Генштабі ЗСУ зазначили, що Сили оборони продовжують завдавати ударів по об’єктах, які забезпечують воєнно-економічний потенціал Росії. Українське командування наголошує, що такі дії є реалізацією права на самооборону, гарантованого статтею 51 Статуту ООН, і спрямовані на послаблення російської армії та примушення РФ припинити збройну агресію проти України.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ, а також в окупованих регіонах України регулярно зазнають повітряних ударів. Генеральний штаб ЗСУ підтверджує більшість таких атак, пояснюючи їх необхідністю знижувати бойовий потенціал російських окупаційних військ.