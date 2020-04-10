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Народный депутат от фракции «Европейская солидарность» Владимир Вятрович подал в суд на Государственное бюро расследований за отказ расследовать возможную государственную измену главы ОП Андрея Ермака во время подписания соглашения о создании «консультативного совета» с представителями ОРДЛО.

«Подал в суд на бездействие ГБР. СБУ приготовиться», - написал он в Facebook.

Нардеп напомнил, что после того как Ермак и Кучма в Минске подписали известные бумаги совместно с представителями российской оккупационной администрации, он обратился в ГБР с требованием «открыть уголовное производство по факту государственной измены, совершенной гражданами Ермаком и Кучмой, а также расследовать причастность к этому преступлению других должностных и служебных лиц Украины, в частности президента Украины Владимира Зеленского».

Кроме того, Вятрович требовал «принять безотлагательные меры для прекращения дальнейших преступных действий вышеупомянутых лиц и их сообщников в интересах государства-агрессора в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины, недопущения предоставления упомянутыми лицами и их сообщниками государству-агрессору или ее представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины».

«На днях получил от ГБР ответ, что следователь отказал во внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по данному факту», - написал нардеп и подчеркнул, что считает такой отказ незаконным.

«Считаете, что все граждане равны, но есть равнее? Считаете, что указания – выше закона? Будем Вас учить жить в правовом государстве через суд. Если нужно – не через один. На очереди – СБУ. Куда я также направил обращение о госизмене Кучмы и Ермака, и откуда также получил такой же ответ, как с ГБР, как под копирку. Не представляю, как ГБР и СБУ будут обосновывать незаконный отказ, даже в наших судах», - резюмировал Вятрович.

Напомним, 13 марта был опубликован документ, подписанный 11 марта в Минске, по которому создается консультационный совет в ТКГ.

Согласно ему, в Минске подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ. 

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина не пойдет на правовое признание представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) и прямые переговоры с ними. 

В руководстве фракции СН объяснили, что консультативный совет с представителями ОРДЛО нужен, чтобы «позволить украинской власти консультироваться в Минске не с боевиками, а с проукраинскими жителями Донбасса».

Часть нардепов фракции «Слуга народа» выступила против создания консультативного совета в ТКГ с участием представителей ОРДЛО.

14 марта было известно, что заявление подписали более 60 нардепов СН, однако впоследствии некоторые парламентарии удалили посты с заявлением из своих соцсетей.

Позже группа из 18 народных депутатов от разных фракций Верховной Рады выступила против подписания соглашения о создании «консультативного совета» с представителями оккупированных частей Донецкой и Луганской области.  

Народный депутат фракции «Слуга народа», глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько назвала  новые минские договоренности главы ОПУ Андрея Ермака российской ловушкой и призвала официальный Киев не подписывать документ о создании Консультативного совета с представителями ОРДЛО.

20 марта Зеленский уволил народного депутата от фракции «Слуга народа» Гео Лероса, критиковавшего Ермака, от исполнения обязанностей своего внештатного советника.
ForUm

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