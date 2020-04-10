В Киеве не будут вводить комендантский час, как в некоторых регионах Украины.
Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил мэр столицы Виталий Кличко.
«Киев не будет вводить комендантский час. Во-первых, это не в компетенции городской власти. Во-вторых, контроль за соблюдением ограничительных мероприятий будет усилен тем, что правоохранители увеличат количество патрулей в городе в эти выходные, будут нести усиленную службу, - сказал Кличко. - Я тоже обращаюсь ко всем киевлянам придерживаться ограничений».
Он сообщил, что на сегодняшний день правоохранители уже составили 705 административных протоколов, с нарушителей ограничений и взыскали в бюджет более 130 тыс. гривен.
«Поэтому еще раз подчеркну: если вы будете нарушать правила ограничений, вы будете за это платить. Извините, пожалуйста, те, кто не понял, будут наказаны штрафами», - заявил Кличко.
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