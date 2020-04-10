Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал проведенные следователями Государственного бюро расследований обыски дома у народного депутата VIII созыва (2014-2019) Татьяны Черновол неадекватными и постыдными, и предложил первому заместителю директора ГБР Александру Бабикову уйти с госслужбы.

«Адвокат Януковича, господин Бибиков. Вы наплевали на конфликт интересов, как руководитель ГБР и инспирировали дело против Татьяны Черновол – личного врага Януковича. Дела нет, есть только ваша жажда мести. Это недопустимо!» - написал он в Facebook.

«Таня была на Майдане, как сотни тысяч украинцев - участвовала в гражданских протестах... Таня – талантливый журналист, эмоциональный политик. Даже друзья ее и товарищи часто злятся на нее за прямоту и жесткую риторику… Неподсудных в стране нет - и быть не должно. Все и герои, и прокуроры должны отвечать на предъявленные обвинения. Но то, что происходит в отношении Тани – неадекватно и постыдно», - заявил министр.

Он напомнил, что Черновол с начала войны проводила на передовой в самых горячих точках все время, «в Киев возвращалась только выбивать оружие для подразделений, медикаменты и оснащение».

«Я подписывал приказ об отправке ее мужа на фронт. Мы все оплакивали его гибель – большого красивого человека и патриота… Мы хоронили его и ставили ему памятник в родном городе.. говорили, подавляя слезы.. сыну Тани – за отца вручали орден… Таня отказалась от квартиры, как вдова погибшего – «зачем нам лишнее.. буду жить и дальше в хате с детьми и родителями», - рассказал Аваков.

Он подчеркнул, что ему стыдно, что «все мы допустили такое действие против Черновол как сегодня».

«Господин Бибиков, я был тоже на Майдане 18 февраля 2014 – я такой же как Таня – приходите ко мне, жду. Попробуйте. А лучше подите к черту с госслужбы, или к Януковичу обратно. Не мешайте президенту отстраивать страну. И так непросто!» - резюмировал Аваков.