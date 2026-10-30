Сім продуктів, які допомагають приборкати запалення, назвали лікарі

Хронічне запалення в організмі може бути пов’язане з підвищеним ризиком розвитку низки захворювань, зокрема діабету 2-го типу, артриту та серцево-судинних патологій. Один зі способів підтримати здоров’я — скоригувати харчування та додати до раціону продукти з протизапальними властивостями.

Водночас важливо не нехтувати медичними обстеженнями, адже сама зміна раціону не замінює лікування.

Фахівці радять обмежити споживання рафінованих вуглеводів, зокрема солодощів і білого хліба, переробленого м’яса, ковбас, надмірної кількості червоного м’яса та солодких газованих напоїв.

Натомість до щоденного меню варто додати такі продукти:

- Овочі та фрукти. Містять антиоксиданти й поліфеноли — сполуки, які допомагають захищати клітини від пошкоджень.

- Горіхи та насіння. Є джерелом корисних жирів та інших поживних речовин. Їх регулярне споживання пов’язують із нижчим ризиком деяких метаболічних і серцево-судинних захворювань.

- Риба. Містить омега-3 жирні кислоти, які мають протизапальні властивості.

- Кава. Містить поліфеноли та інші біологічно активні речовини, що можуть впливати на запальні процеси.

- Бобові. Квасоля, сочевиця та горох містять клітковину й рослинні сполуки, які підтримують здоров’я кишківника та обмін речовин.

- Кунжутна олія. Містить ненасичені жирні кислоти та антиоксидантні сполуки. Її можна використовувати як частину збалансованого раціону.

- Куркума. Містить куркумін — речовину, яку досліджують через її потенційні протизапальні властивості.

Збалансоване харчування може допомогти підтримувати нормальну роботу організму та зменшувати фактори ризику хронічних захворювань. Однак жоден окремий продукт не здатний самостійно усунути запалення або гарантувати захист від хвороб. Якщо є тривожні симптоми, варто звернутися до лікаря.

Як повідомляло раніше ForUa, шість продуктів, які розхитують нерви та посилюють відчуття тривоги, назвали медики.