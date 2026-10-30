Молдова хоче купувати великі обсяги газу в України

Прем’єр-міністр Молдови Василе Тофан заявив, що влада успішно випробувала механізм закупівлі й тепер хоче купувати великі обсяги газу, щоб знизити витрати. За словами прем’єра, компанія Energocom у короткі терміни під'єдналася до української газової біржі. Це дозволило закуповувати газ безпосередньо на місцевому ринку, повідомляє NewsMedia.

"Обсяги невеликі – 2 млн кубометрів, але ми хотіли перевірити механізм: чи можемо ми закуповувати газ в Україні дешевше та розірвати контракти, які у нас уже є. Механізм спрацював. Компанія Energocom заробила на цьому", - заявив Тофан.

Приватні компанії в Україні можуть експортувати природний газ до 30 листопада. Після цього обмеження знову набудуть чинності й діятимуть до березня. Тому влада Молдови прагне пришвидшити переговори та закупити додаткові обсяги газу за вигіднішими цінами.

Влада розраховує, що додаткові закупівлі в Україні допоможуть знизити витрати на постачання газу та в перспективі дозволять зменшити тарифи для споживачів.

Фото: moldpres.md.