Начиная с 11 апреля, в выходные дни в Волынской области вводится режим максимального ограничения передвижения. В частности, с 13:00 субботы до 06:00 понедельник волынян просят не выходить из дома и приобрести необходимые продукты и лекарства заранее, сообщает пресс-служба Волынской ОГА.

Дополнительные ограничительные меры приняли, учитывая эпидемическую ситуацию, которая складывается в регионе, на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось под руководством председателя облгосадминистрации Юрия Погуляйко 9 апреля 2020-го года.

«Надеюсь, что волыняне с пониманием отнесутся к вынужденным действиям, которые вводятся в области, чтобы исключить быстрое распространение и массовое заболевание коронавирусной инфекцией. Благодаря нашим совместным действиям, ситуация в области контролируемая. Если население будет продолжать следовать рекомендациям, то из карантина можем выйти в мае, а не в сентябре, как прогнозируют», - отметил председатель облгосадминистрации.

Напомним, на Закарпатье приняли решение о введении максимального ограничения передвижения в области с 13 часов субботы, 11 апреля, до 6 утра понедельника, 13 апреля.