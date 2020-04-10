Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что еще неизвестно, какой будет окончательная версия консультативного совета в составе политической подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом глава МИД сказал во время онлайн-дискуссии аналитического центра «Атлантический Совет» (США) относительно отражения российской агрессии, перспектив переговоров в Минске и мирного урегулирования на востоке Украины, сообщает УНИАН.

Он сказал, что идея создания консультативного совета стала известной спустя несколько дней после его назначения на должность руководителя МИД. «Я не был у истоков этой идеи, этой инициативы. Я должен был принять ее как реальность», - сказал Кулеба.

Также он сказал, что Украина будет настаивать на сохранении существующей конфигурации Трехсторонней контактной группы, которая состоит из трех сторон - России, Украины и ОБСЕ. «Все остальное - это вопрос для внутреннего структурирования, но в рамках контактной группы мы не ищем, мы не стремимся к прямому диалогу с Донецком и Луганском. Однако, мы должны взаимодействовать и говорить с ними только по конкретному комплексу вопросов, чтобы воплотить определенные пункты Минских соглашений», - подчеркнул Кулеба.

«Идея консультативного совета заключается в том, что мы не взаимодействуем с представителями так называемых «Донецкой и Луганской народных республик», но мы делаем так, чтобы наши общины говорили и взаимодействовали друг с другом», - сказал Кулеба.

При этом министр высказал мнение, что любые изменения, которые происходят в отношении минских переговоров, воспринимаются обществом с тревогой, поскольку уровень доверия сводится к нулю. «По этой причине любые изменения, или любая попытка обновить процесс несколько иным образом, воспринимается с тревогой», - сказал Кулеба. В то же время министр сказал, что надо быть креативными и искать решения, которые не будут доводить процесс до замораживания в Минском формате. «Мы не можем приостановить ситуацию. Если мы позволим это - мы потеряем время. И будет чрезвычайно трудно» перезарядить батарейки «после того, как они будут недейственными», - сказал Кулеба.

Он сказал, что надо искать решение, и именно о таком обязательстве было объявлено президентом Владимиром Зеленским. «Что он хочет закончить войну. Он готов сделать шаги вперед, но эти шаги не приведут к пересечению «красных линий» Украины. И это также должно восприниматься как само собой разумеющееся», - сказал министр. По его словам, вопрос Консультативного совета в Минске после 11 марта не обсуждался, и ничего с тех пор не изменилось.

«Никто не знает, какой будет окончательная версия консультативного совета, если какой-то будет в конечном итоге после всех раундов переговоров», - сказал Кулеба.

Также он выразил личную позицию, что не поддерживает проведение переговоров с подконтрольными России боевиками. «Я никогда не соглашусь как министр на прямой диалог между украинскими должностными лицами и так называемыми «представителями» Донецка и Луганска. Все остальное - это пространство для искусства дипломатии. Но есть конкретные «красные линии», которые я не перейду как министр иностранных дел или гражданин Украина, и это одна из них», - сказал Кулеба.

Напомним, 13 марта был опубликован документ, подписанный 11 марта в Минске, по которому создается консультационный совет в ТКГ.

Согласно ему, в Минске подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина не пойдет на правовое признание представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) и прямые переговоры с ними.

В руководстве фракции СН объяснили, что консультативный совет с представителями ОРДЛО нужен, чтобы «позволить украинской власти консультироваться в Минске не с боевиками, а с проукраинскими жителями Донбасса».

Часть нардепов фракции «Слуга народа» выступила против создания консультативного совета в ТКГ с участием представителей ОРДЛО.

14 марта было известно, что заявление подписали более 60 нардепов СН, однако впоследствии некоторые парламентарии удалили посты с заявлением из своих соцсетей.

Позже группа из 18 народных депутатов от разных фракций Верховной Рады выступила против подписания соглашения о создании «консультативного совета» с представителями оккупированных частей Донецкой и Луганской области.

Народный депутат фракции «Слуга народа», глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько назвала новые минские договоренности главы ОПУ Андрея Ермака российской ловушкой и призвала официальный Киев не подписывать документ о создании Консультативного совета с представителями ОРДЛО.

20 марта Зеленский уволил народного депутата от фракции «Слуга народа» Гео Лероса, критиковавшего Ермака, от исполнения обязанностей своего внештатного советника.