Новоназначенный глава Минобороны Андрей Таран подписал приказ №106, который отменяет предыдущий приказ №141 от 29 марта 2019 года, подписанный министром обороны Степаном Полтораком, в котором изложены основные принципы организации объединенного руководства силами обороны и военного управления в Вооруженных силах Украины, и представлена схема перспективной системы. Об этом пишет в своей статье обозреватель ZN.UA Данило Пылыпчук.

«30 марта А.Таран подписывает приказ №106, которым вышеупомянутый приказ №141 признан «реализованным», и, соответственно, потерявшим действие. Такая формулировка вызвала недоумение со стороны иностранных советников и экспертов и была воспринята неоднозначно в самом Минобороны. Сроки и основные задачи приказа №141 уже действительно не актуальны. Но можно ли в самом деле считать трансформацию системы объединенного руководства силами обороны и военного управления в Вооруженных Силах Украины завершенной?» - пишет автор.

По оценкам участников профильной рабочей группы в Комитете реформ МОУ и ВСУ для полной реализации указов президента от 27 марта (о разделении должностей главнокомандующего и начальника Генштаба. - Ред.) необходимо внесение изменений в более чем 15 законов, а также принятие около 20 актов Кабинета Министров Украины, которые все еще находятся в разработке.

«И, говоря о полной реализации приказа №141, можно ли считать, что трансформированная структура управления уже прошла тест на соответствие основным евроатлантическим принципам и подходам? Пока что с уверенностью можно сказать, что, как минимум, с одним из этих принципов, у команды нового министра не сложилось — с прозрачностью принятия решений. Позиция министра Тарана по ключевым вопросам реформирования сил обороны не была представлена ни общественности, ни иностранным советникам, ни ключевым международным партнерам», - пишет обозреватель.