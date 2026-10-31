Мешканці окупованих Олешок повернулися на підконтрольну Україні територію

На підконтрольну Україні територію повернулися мешканці окупованих Олешок на Херсонщині, де через блокаду російських військ склалася критична гуманітарна ситуація. Масштабна операція з порятунку цивільних тривала понад тиждень.

Про завершення операції повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, на Херсонському напрямку встановили режим тиші, розмінували дороги до міста та доправили гуманітарну допомогу. Людей, які потребували евакуації, вивезли з Олешок і навколишньої громади.

Маршрут пролягав через Анапу в Краснодарському краї Росії, звідти літаком до Білорусі, а потім автобусами до українського кордону на Чернігівщині. Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що під час перебування на території Росії українців не фільтрували, не перевіряли їхні телефони та документи.

Українська влада не розголошує кількості вивезених. Прем’єр-міністр Сергій Корецький раніше згадав про понад 500 людей, однак згодом перепросив за оприлюднення цих даних і закликав не посилатися на них.

До повномасштабного вторгнення в Олешках жили близько 24 тисяч людей. У 2026 році, за оцінками Олешківської міської військової адміністрації, в окупованому місті залишалося до двох тисяч мешканців, переважно літніх і маломобільних людей, а також близько 50 дітей.

Олешки перебувають під російською окупацією з початку повномасштабного вторгнення. Місто потерпає від нестачі продуктів, ліків і базових комунальних послуг. Ситуація особливо загострилася на початку 2026 року.

Джерела: hromadske про гуманітарну кризу в Олешках, повідомлення Володимира Зеленського.