Украина может обойти пик заболеваемости коронавирусом при условии соблюдения карантинных мероприятий, а обещанного 14 апреля пика не будет. Об этом в эфире ток-шоу «Право на власть» заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает УНИАН.

Он напомнил, что до введения карантина пик ожидали 14 апреля. «Сейчас эксперты и математические моделирования показывают, что 14 апреля пика у нас не будет», - отметил Ляшко и добавил: «Пик мы можем пройти незамеченным для всей системы здравоохранения, если все предложенные меры будут соблюдаться».

Минздрав сравнивает развитие и распространение заболеваемости в странах Европейского Союза, заявил главный санитарный врач. «Украина самое позднее из всех (европейских стран - Ред.) дошла до первой тысячи больных. Наши мероприятия показывают, что у нас не такая стремительная динамика роста от тысячи до десяти тысяч», - отметил чиновник.

По словам Ляшко, в стране достаточно тестов для диагностики коронавируса. «Мы расширили категорию тех, кто подлежит под критерии тестирования. Мы тестируем любую пневмонию, с лихорадкой, кашлем, затруднённым дыханием, есть ли у них поездки за пределы страны. Нам надо увеличить количество выявленных больных коронавирусом», - сказал Ляшко.

Результаты жесткого карантина будут через семь-восемь дней - их проследят за динамикой. «Прирос, который сегодня есть, в районе 10-15%. Увеличение количества случаев ежесуточно - это прогнозируемый прирост», - пояснил Ляшко.

Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин на 3 недели.

25 марта Кабмин на 30 дней ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.

С 6 апреля в Украине усилены карантинные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни.