Служба безопасности Украины проверяет информацию о возможной служебной халатности должностных лиц Николаевской облгосадминистрации относительно непринятия неотложных мер для обеспечения первоочередных потребностей региона при противодействии распространению коронавирусной инфекции COVID-19. об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.

Внеочередная сессия областного совета 27 марта 2020 утвердила решение о внесении изменений в бюджет для приобретения медицинского оборудования, дезинфицирующих средств. Решение предусматривает предоставление региональным учреждениям здравоохранения дополнительного финансирования на сумму 109 млн гривен.

«Чиновники Николаевской ОГА, в условиях стремительного распространения пандемии и необходимости реализации срочных мер, определенных руководством страны, не приняли реальных мер для исполнения решения облсовета. По предварительной версии следствия, действия чиновников могли причинить значительный вред жизни и здоровью жителей области из-за распространения COVID-19», - заявили в СБУ.

Сейчас следователями спецслужбы начато уголовное производство по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 367 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

Напомним, 9 апреля заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Николаеве людей, у которых диагностировали пневмонию, проверили на наличие коронавируса в лаборатории другой области. По результатам исследований коронавирус у пациентов не обнаружен.