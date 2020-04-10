На Закарпатье приняли решение о введении максимального ограничения передвижения в области с 13 часов субботы, 11 апреля, до 6 утра понедельника, 13 апреля.

Об этом заявил и.о. председателя Закарпатской ОГА Алексей Гетманенко, сообщает Укринформ.

«Чтобы сдержать распространение инфицирования коронавируса, на этих выходных в области мы усиливаем меры безопасности. Региональная комиссия приняла решение о введении максимального ограничения передвижения. Это означает, что начиная с 13 часов субботы, 11 апреля, до 6 часов утра понедельника, 13 апреля, люди не будут выходить из дома», - заявил он.

По словам и. о. председателя ОГА, в эти дни органы правопорядка будут работать в усиленном режиме, службу будут нести работники органов Нацполиции и Нацгвардии.

«Штрафа в 17 тысяч гривень нарушителям карантина избежать не удастся», - подчеркнул он.

Также Гетманенко отметил, что в городах будут проводить санитарную обработку в течение всех выходных.

Богослужения будут проходить в режиме видеотрансляции.

Как сообщили в Закарпатской ОГА, по состоянию на 10 апреля в области 56 лицам установлен диагноз COVID-19. Три человека умерли, двое вылечились.

Напомним, 9 апреля заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Николаеве людей, у которых диагностировали пневмонию, проверили на наличие коронавируса в лаборатории другой области. По результатам исследований коронавирус у пациентов не обнаружен.