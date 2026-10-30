На Полтавщині чиновник вимагав 25% за перевезення загиблих військових

26 жовтня суд визнав винним посадовця комунального підприємства похоронно-ритуального обслуговування Полтавської міськради, який систематично вимагав гроші від підприємця за можливість безперешкодно надавати ритуальні послуги.

Прокурори Офісу генпрокурора та Полтавської окружної прокуратури довели в суді, що посадовець вимагав 25% доходу від перевезення загиблих військовослужбовців.



Окремо директор кладовища вимагав надавати йому щомісячну плату по 1000 грн за кожне поховання військових.



Фактично він поставив роботу підприємця в залежність від регулярної сплати частини зароблених коштів.



Правоохоронці затримали посадовця під час чергового одержання неправомірної вигоди. У липні 2023 року прокурори Офісу Генерального прокурора скерували обвинувальний акт до суду.



Суд призначив йому 5 років позбавлення волі з конфіскацією половини належного йому майна та забороною обіймати визначені посади на 3 роки.

Фото: Офіс генпрокурора.