Сегодня, 10 апреля, на внеочередном заседании Киевской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19 решили ввести дополнительные ограничительные меры на территории Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба ОГА.

С 18 марта по 9 апреля в Киевской области – 140 подтвержденных случаев заболевания (в т.ч. 10 детей); 583 случая подозрения на инфицирование; 1607 контактных лиц под меднаблюдением; 5 летальных случаев.

«Эпидемическая ситуация осложняется с каждым днем. Специалисты ожидают пик заболеваний в области с 11 по 20 апреля», - заявили в ОГА.

Чтобы сдержать эту волну, комиссия решила:

1. Рекомендовать органам местного самоуправления Киевской области ограничить передвижение и пребывание людей в общественных местах в период выходных и праздничных дней (с 13:00 субботы 11 апреля 2020 до 06:00 13 апреля 2020) и с 13:00 18 апреля 2020 до 06:00 21 апреля 2020).

2. Усилить контроль соблюдения установленных ограничений на территории населенных пунктов, в том числе в парках, лесопарковых зонах и в местах массового пребывания людей.

3. Усилить контроль выполнения ограничительных мер в культовых сооружениях.

4. Ограничить доступ граждан к местам захоронений и с соблюдением правил карантина: не больше, чем по двое людей и в защитных масках.

5. При обнаружении в организованных трудовых коллективах больных коронавирусом

- на 14 календарных дней внедрить противоэпидемические ограничительные меры в таких субъектах хозяйствования;

- составлять план ликвидации очага инфекционного заболевания по каждому такому субъекту хозяйствования и контролировать выполнение.

6. Проинформировать население об административной и уголовной ответственности за нарушение санитарных правил и санитарного законодательства.

7. Рекомендовать гражданам, при первых признаках респираторной инфекции, оставаться дома (по месту пребывания (проживания)) и немедленно обращаться за медпомощью по месту обслуживания.

Напомним, ранее режим максимального ограничения передвижения в выходных дни ввели Черновицкая, Волынская и Закарпатская области.