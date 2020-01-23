Украинская делегация, прибывшая в Иерусалим для участия в пятом Всемирном форуме памяти Холокоста, решила отдать свои приглашения людям украинского происхождения, которые пережили трагедию, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В израильском национальном мемориале Холокоста «Яд ва-Шем» выразили сожаление в связи с таким решением президента.

«Президенту Украины объяснили, что выжившие в Холокосте, обратившиеся с просьбой присутствовать на форуме, получили такую возможность. Нам непонятно решение президента и мы сожалеем, что он предпринял такой шаг на мероприятии под названием «Помним Холокост, боремся с антисемитизмом», - сказали организаторы мероприятия.

Какого-либо контакта между Зеленским и президентов России Владимиром Путиным в Иерусалиме в четверг не было.

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