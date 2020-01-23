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В среду, 22 января, генеральный прокурор Руслан Рябошапка по заявлению потерпевшего начал уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений гражданину народным депутатом Украины Ильей Кивой, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

«Согласно заявлению, народный депутат Украины, находясь в одном из ресторанов Киева 22 января 2020, ударил потерпевшего головой в лицо. Соответствующие сведения внесены в единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч.1 ст.122 Уголовного кодекса Украины (умышленное средней тяжести телесное повреждение)», – говорится в сообщении.

В ОГП напомнили, что в соответствии с законодательством открыть производство в отношении народного депутата Украины может только Генеральный прокурор.

Напомним, сегодня, 22 января, в центре Киева между нардепом Ильей Кивой и одним из посетителей ресторана «Мокко» произошла драка.

Судя по видео, которое появилось в интернете, Кива попробовал ударить мужчину головой. На ролике видно, что в ответ Кива получил удар в лицо. Мужчиной, с которым произошел конфликт, оказался ветеран АТО Михаил Майнман.

Позже Кива обратился с заявлением о получении телесных повреждений. По утверждению нардепа, мужчина первый напал на него.

 
ForUm

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