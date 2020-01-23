Украина ведет переговоры об освобождении удерживаемых граждан, находящихся на временно оккупированной территории и в России.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в комментарии СМИ в Иерусалиме, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Два трека, два списка. Список мы согласовали в Минске, будем дополнять перечень установленных лиц. Готовить этот трек - обмен со временно оккупированными территориями. И отдельный трек - мы уже начали разговор с Российской Федерацией по обмену украинцев - всех, включая крымских татар, других украинцев, находящихся на территории России», - сказал глава государства.

Как сообщал ForUm, 29 декабря на КПВВ «Майорское» состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО. В Украину вернулись 76 человек. Среди освобожденных – журналист Станислав Асеев, а также 12 военнослужащих.

Полный список освобожденных.

Украина отдала боевикам 127 человек, еще 17 отказались участвовать в обмене.