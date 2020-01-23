На территории Украины, согласно результатам оценки численности наличного населения, проживают 37 млн 289 тыс. человек. Об этом министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет сообщил на пресс-конференции, передает УНИАН.



«Три методики дали примерно одинаковый результат. 37 млн 289 тыс. человек населения на территории Украины», - сказал он.

Дубилет уточнил, что это количество людей, которое физически находится на территории Украины по состоянию на 1 декабря 2019 года. «В городе Киев проживают 3,7 миллиона человек», - отметил министр.



Напомним, 1 декабря 2019 года в двух районах Киева и области стартовала пробная перепись населения.