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Какого-либо контакта между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в Иерусалиме в четверг не было. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

«Нет. Не было. Зеленский, к сожалению, отменил свой приезд на форум (памяти жертв Холокоста)», - сказал Песков, отвечая на вопрос, состоялась ли хотя бы короткая встреча лидеров двух стран в Иерусалиме.

Путин уже завершил участие в мероприятиях в Иерусалиме и прибыл в Вифлеем на переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

В среду помощник российского президента Юрий Ушаков сообщал, что от Зеленского, как и от ряда других лидеров, поступал запрос на встречу с Путиным на полях форума в Иерусалиме в четверг. Как отмечал Ушаков, с учетом графика, эти встречи, по крайней мере продолжительные, не представлялись возможными, однако предполагалось, что могут состояться отдельные короткие контакты на ногах.

До начала форума в четверг Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что украинская делегация приняла решение передать свои места в зале, где пройдет основная церемония, очевидцам трагических событий. При этом отмечалось, что остальная повестка визита президента Украины в Израиль остается в силе.
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