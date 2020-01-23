Апелляционный суд Киева отпустил под домашний арест ветерана АТО Инну Грищенко (позывной «Пума»), подозреваемую в покушении на бизнесмена из Косова Михаила Чекурака.

Об этом сообщила ее адвокат Елена Помазанова.

«Резолютивная часть решения суда: «Апелляционную жалобу защитников Помазановской и Широковского удовлетворить, Грищенко Инну Петровну освободить в зале суда, меру пресечения изменить на домашний арест», - написала она в Facebook.

Напомним, в начале ноября Печерский райсуд столицы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток для ветерана АТО Инны Грищенко «Пумы». Ранее арестовали ее мужа Влада Грищенко.

Следствие по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета подозревает по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко.