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В израильском национальном мемориале Холокоста «Яд ва-Шем» выразили сожаления в связи с решением президента Украины Владимира Зеленского уступить свое место и места, предназначенные для украинской делегации, выжившим в Холокосте, для которых не хватило мест. Об этом пишет 112 Украина со ссылкой на издание NEWSru.co.il.

«Президенту Украины объяснили, что выжившие в Холокосте, обратившиеся с просьбой присутствовать на форуме, получили такую возможность. Нам непонятно решение президента и мы сожалеем, что он предпринял такой шаг на мероприятии под названием «Помним Холокост, боремся с антисемитизмом», - сказали организаторы мероприятия.

Напомним, Зеленский сегодня собирался принять участие в пятом Всемирном форуме памяти Холокоста, посвященном 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц. Позже он сообщил, что решил отдать места украинской делегации людям, пережившим эту трагедию с 1940 по 1945 год.

«Прилетели в Израиль и узнали, что на Всемирный форум памяти Холокоста из-за огромного интереса к событию и ограниченного количества мест трудно попасть многим из тех, кто пережил эту страшную трагедию. Решили передать мое место и места делегации Украины этим мужественным, уникальным людям», - сказал Зеленский.
ForUm

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